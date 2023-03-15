تراجع #أسعار_الذهب وارتفاع #الدولار

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1901.24 دولار للأوقية،بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار بحسب "رويترز.

سعر الذهب في العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى. وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.