تراجع #أسعار_الذهب وارتفاع #الدولار

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.
سعر الذهب في المعاملات الفورية
وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1901.24 دولار للأوقية،بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار بحسب "رويترز.
سعر الذهب في العقود الآجلة
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.
مؤشر الدولار
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى. وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.