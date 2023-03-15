جازان و #شروره تسجلان أعلى درجة حرارة في #المملكة.. وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة في المملكة اليوم الأربعاء ، حيث سجلت جازان وشروره أعلى درجة حرارة عند 32 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 9 مئوية.

وأضاف المركز عبر انفوجرافيك على تويتر اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة في مكة المكرمة والقنفذة ووادي الدواسر بلغت 31 درجة مئوية ، وسجلت مدينة الخرج 30 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في جدة والدمام سجلت 29 درجة مئوية ، بينما سجلت مدن ينبع وحفر الباطن والتنهات والدوامي ونجران وبريدة والرياض والمدينة المنورة 28 درجة مئوية.