“#الأمن_السيبراني” يُطلق تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في منتجات “#موزيلا”

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني في منتجات موزيلا.

وقال المركز، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.

وأوضح المركز أن الاجراءات الوقائية تتمثل في تحديث المتصفح عبر الروابط التالية

https://mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-09/

https://mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-10/

*يدعم Firefox التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة:

طريقة تحديث Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release