هل تعتزم #المملكة التعاون مع #إيران في مجال الاستثمار؟.. “#الجدعان” يوضح (#فيديو) #عاجل

قال وزير المالية محمد الجدعان أنه لا يرى أي معوقات تمنع من تطبيق العلاقات في مجال الاستثمار، طالما هناك التزام بمبادئ الاتفاق بين المملكة وإيران، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف "الجدعان" خلال المؤتمر المالي الدولي في دورته الثانية، المنعقد بالرياض، أن المملكة أدركت وبكل وضوح، أنه لكي يتم التركيز على تطوير الاقتصاد، والإفاء بالالتزامات تجاه الشعب السعودي، فإن هناك حاجة ملحة للاستقرار، وكذلك الشعب الإيراني في حاجة للاستقرار.

وأكد أن الهدف من الاتفاق هو إرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لكي تكون الحكومات قادرة على توفير احتياجات الشعوب، وتحقيق الازدهار، وأشار إلى أن إيران دولة مجاورة، وسوف تبقى جارة إلى مئات الأعوام القادمة.