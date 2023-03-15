وظائف_شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية في #جدة

توفر شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، وظائف شاغرة، للعمل في جدة.

وأوضحت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن الوظائف المتاحة لعددٍ من التخصصات وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حماية البيانات.

المؤهلات والمتطلبات:

المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).