وظائف_شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية في #جدة

توفر شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، وظائف شاغرة، للعمل في جدة.
وأوضحت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن الوظائف المتاحة لعددٍ من التخصصات وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي حماية البيانات.
المؤهلات والمتطلبات:
المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات
التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).