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#وظائف_شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية في #جدة

متابعات _ الوئام
15 مارس 2023 · < 1 minute
شركة خدمات الملاحة الجوية
شركة خدمات الملاحة الجوية

توفر شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، وظائف شاغرة، للعمل في جدة.

وأوضحت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن الوظائف المتاحة لعددٍ من التخصصات وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
أخصائي حماية البيانات.

المؤهلات والمتطلبات:

المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات
التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).