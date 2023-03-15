الجوازات: الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

أكدت الأدارة العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر .

وأضافت الجوازات عبر تويتر، أن من لديه جواز سفر ساري الصلاحية بإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

وأشارت إلى أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و 6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.

وأوضحت أنه يمكن للأبناء ممن هم دون سن الـ (18) عامًا السفر بموافقة أحد الأبوين، إلّا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر.