أكثر إبداعًا.. تعرف على تفاصيل أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي GPT-4

كشفت منظمة أبحاث الذكاء الاصطناعي Open AI، عن تفاصيل أحدث إصدار "gpt-4"، والذي يعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ووصفت Open AI، إصدار "gpt-4" بأنه أكثر إبداعًا من سابقه، ويعمل على الوسائط المتعددة، بجانب النصوص.

ويتمتع ChatGPT بقدرات متقدمة ، مثل تصحيح الأخطاء البرمجية أو كتابة مقال أو كتابة كود لعبة، وغيرها، ورغم شعبية النسخة السابقة الهائلة، فقد اقتصرت مساعدتها على الرسائل النصية - لكن هذا سيتغير بحسب ما أعلنت Open AI.

Open AI تكشف النقاب عن GPT-4

وكشفت Open AI النقاب عن GPT-4 ، وهو نموذج كبير متعدد الوسائط يقبل كل من مدخلات النص والصورة ومخرجات النص.

وسيكون التمييز بين GPT-3.5 و GPT-4 "صعبا" في المحادثة العادية. ومع ذلك ، سيكون النموذج الجديد أكثر قدرة من حيث الموثوقية والإبداع وحتى الذكاء.

وجاء إعلان OpenAI الخاص بـ GPT-4 في أعقاب خطاب من أندرياس براون ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Microsoft Germany ، الأسبوع الماضي ، قال فيه إن GPT-4 سيأتي قريبًا وسيسمح بإمكانية إنشاء تحويل النص إلى فيديو.

وقال براون: "سنقدم GPT-4 الأسبوع المقبل؛ سيكون لدينا نماذج متعددة الوسائط تقدم إمكانيات مختلفة تمامًا - على سبيل المثال: مقاطع الفيديو".

وأضاف على الرغم من أن GPT-4 متعدد الوسائط ، إلا أنه لا يمكن للنموذج الجديد إنتاج فيديو بعد ، لكن يمكنه قبول المدخلات المرئية وهو تغيير كبير عن النموذج السابق.

وأوضح: يُظهر أحد الأمثلة التي قدمتها OpenAI لعرض هذه الميزة أن Chat GPT تقوم بمسح صورة ضوئيًا في محاولة لمعرفة ما هو مضحك في الصورة ، وفقًا لإدخال المستخدم.

تضمنت الأمثلة الأخرى تحميل صورة رسم بياني ومطالبة GPT-4 بإجراء حسابات من ورقة عمل أو تحميلها وطلب حل الأسئلة.

وأضافت: إذا شعرت بخيبة أمل بسبب عدم وجود منشئ تحويل النص إلى فيديو ، فلا تقلق ، فهو ليس مفهومًا جديدًا تمامًا. عمالقة التكنولوجيا مثل Meta و Google لديهم بالفعل نماذج في الأعمال. تحتوي Meta على Make-A-Video و Google لديها Imagen Video ، وكلاهما يستخدم AI لإنتاج الفيديو من مدخلات المستخدم.