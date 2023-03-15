بدء سريان المرحلة الأولى من قرار توطين مهن الطيران المرخصة في #السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية، وذلك اعتباراً من اليوم 23 شعبان 1444 ه الموافق 15 مارس 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

ويتضمن قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» في مرحلته الأولى، توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: «مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، مساعد طيار»، وبنسبة 50% لمهن «طيار جناح ثابت»، وبنسبة 50% لمهنة «مضيف طيران».

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل، والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية