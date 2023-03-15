زيادة الطلب على #النفط بفعل استئناف أنشطة #الصين وانتعاش #النقل_الجوي

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء: إن الطلب العالمي على النفط يرتفع ببطء، لكنه بصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين بعد رفع قيود مرتبطة بـ"كوفيد-19".

وأضافت الوكالة التي ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "بدأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بضعف لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير".

وتابعت: "الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء: إن الطلب العالمي على النفط يرتفع ببطء، لكنه بصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين بعد رفع قيود مرتبطة بـ"كوفيد-19".

وأضافت الوكالة التي ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "بدأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بضعف لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير".

وتابعت: "الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010".

من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010".