فؤاد_أنور لمدرب #أبها: من أنت لتتحدث عن #رونالدو؟.. سأحاول أحجزلك موعداً لالتقاط صورة معه (فيديو)

هاجم فؤاد أنور، نجم المنتخب الوطني وفريقي النصر والشباب الأسبق، الهولندي رويل كومانس، المدير الفني لفريق أبها، بعد تصريحات الأخير ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر.

وقال الهولندي رويل كومانس، المدير الفني لفريق أبها، بعد انتهاء مباراة فريقه مع النصر، التي خسرها بنتيجة 1-3، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إن «النصر أكبر من رونالدو».

وعلق فؤاد أنور على تصريحات مدرب أبها، قائلاً لدى استضافته في برنامج «المنتصف» على قناة «الإخبارية»: «من أنت؟ ما عرفناك إلا يوم أتيت لتدريب فريق أبها، لكن كريستيانو الكل يعرفه».

وأضاف «أنور»: «أنا متأكد أن الذي يقول هذا الحديث يتمنى يلتقط صورة مع رونالدو، لكنه لم يرتقي لتلك الفرصة»، معتبراً أن «كريستيانو لاعب ما ضرك ما اتكلم... لكن أنت (مدرب أبها) تريد أن تسوي بلبلة».

وتسائل: «لماذا تطرق للحديث عن كريستيانو دون أن يسأله المراسل؟»، متابعاً: «حينما نسعى لرأي مدرب حول رونالدو، لن نسألك أنت، بل سنسأل المدربين العالميين».

وأكمل: «أنت تاريخك إيه؟ ما أحد يعرفك، لكن كريستيانو علامة عالمية معروفة سواء رضيت أو ما رضيت»، مشدداً على أن «التقليل من اللاعب مرفوض، لأن اللاعب أصبح جزء من رؤية 2030، لا داعي أن تتهكم على لاعب يفوقك من الخبرة والشهرة وأشياء كثيرة».

واختتم بلهجة ساخرة: «إذا كانت هناك مباراة قادمة مع النصر، سأسوي اتاصالاتي كي أحجز لمدرب أبها موعداً لالتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو».

فيديو | فؤاد أنور مخاطبا مدرب أبها من أنت لتتحدث عن رونالدو؟ #المنتصف pic.twitter.com/ll1hx1GbnN — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) March 14, 2023