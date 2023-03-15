الانتهاء من تنفيذ 106 كم من طريق «الظهران-العقير-سلوى» المزدوج في #الشرقية

يتواصل العمل في تنفيذ أعمال مشروع طريق «الظهران - العقير - سلوى» المزدوج، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، ضمن جهود تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة.

ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئي «العقير» التاريخي و«نصف القمر»، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل 4 مراحل جارٍ العمل على تنفيذها. وانتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100%، بطول 106 كيلومترات. بينما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 78%، والمرحلة الرابعة 60% من طولها البالغ 13 كم.