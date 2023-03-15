تراجع حاد في #القطاع_المصرفي.. وقف التداول على أسهم 4 بنوك في #البورصة_الأوروبية

شهد القطاع المصرفي تراجع حاد ، حيث أوقفت البورصات الأوروبية التداول التداول على أسهم 4 بنوك مؤقتًا، أثر على المؤشرات الرئيسية.

من بين أسهم البنوك التي جرى تعليق تداولها، سهم "كريدي سويس" و"سوسيتيه جنرال" و"مونتي دي باشي" و"يوني كريديت".

تجاوزت خسائر سهم "كريدي سويس" 22% عند مرحلة ما من التعاملات، وتراجع "سوسيتيه جنرال" بنحو 10%، فيما هبط سهما "مونتي دي باشي" و"يوني كريديت" بأكثر من 6% لكل منهما، عمومًا تراجعت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي بنحو 4.6%,

وبحلول الساعة 01:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" متأثرًا بشكل أساسي بالقطاع المصرفي بنسبة 2.15% إلى 439.9 نقطة.