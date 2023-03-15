أجواء شعبية مبهجة.. إطلاق فعاليات #سوق_رمضان في #جدة_التاريخية

أطلقت هيئة فنون الطهي فعاليات «سوق رمضان»، في حديقة «بحيرة الأربعين» بجدة التاريخية، الذي يستمر حتى 22 مارس الجاري، بهدف استعراض فنون الطهي المحلي والمنتجات الرمضانية، في قالب يتناسب مع الشهر الفضيل.

وتستهدف الفاعلية أيضاً تقديم تجربة إثرائية عن الماضي وتفاصيل الحياة اليومية عند الأجيال السابقة في شهر رمضان، وما يتبعها من عادات اجتماعية ارتبطت بالمائدة الرمضانية في المملكة.

وتقدم هيئة فنون الطهي عبر «سوق رمضان» محاكاة مختزلة ومكثفة عن أجواء رمضان من خلال 35 ركناً، تتوزع ما بين تقديم المخبوزات والحلويات والتمور والبهارات والبن والمكسرات والخضروات والعسل، إضافة لوجود الألعاب والملابس والتحف، وتوفير مساحات لتنمية الهوايات، ومنطقة مخصصة للأطفال للتصوير والرسم والحناء.

كما تثري الفعاليات تجارب الزوار، بتوفير مساحات للبيع تقدم الفرصة للبائعين المحليين لعرض منتجاتهم لمختلف شرائح المجتمع.

وتأتي فعاليات «سوق رمضان» ضمن باقة من الفعاليات الثقافية المتخصصة في تراث فنون الطهي بالمملكة، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التعريف بفنون الطهي والمطبخ السعودي، إلى جانب تعزيز القيمة التراثية والشعبية للمنتجات الغذائية التي تشتهر بها المملكة، ومنها تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب دعم المنتجين السعوديين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتشجيعهم لتطوير القطاع.