المساحة_الجيولوجية: استقبال 450 طلباً من شركات أجنبية للكشف عن المعادن في #السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عبد الله الشمراني، عن استقبال الهيئة نحو 450 طلباً من شركات أجنبية، للحصول على رخص الكشف عن المعادن في السعودية، علاوة على نحو 50 إلى طلباً من شركات وتحالفات سعودية أجنبية.

وأفاد «الشمراني» في مقابلة مع قناة «العربية» بطرح 6 منافسات جديدة في قطاع الكشف عن المعادن في السعودية، خلال العام الجاري 2023.

وأضاف: «هناك إقبال كبير من المستثمرين على الفرص الاستثمارية المطروحة للكشف عن المعادن في السعودية»، مشيراً إلى وصول عدد زوار قاعدة البيانات الجيولوجية إلى 4000 شركة وجهة، ارتفاعاً من 100 شركة في الشهر، بالتزامن مع وصول عدد الدول التي حصلت على المعلومات الجيولوجية في المملكة لـ38 دولة.