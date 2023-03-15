وفد من #فيفا يزور 3 ملاعب سعودية لمتابعة تحضيرات مونديال الأندية 2023

زار وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم المملكة يوم الأحد الماضي، وذلك في إطار جولته التفقدية للاستعدادات لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2023 للأندية وتقييم الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل.

وشهدت الزيارة الأولى التي استمرت لمدة ثلاثة أيام جولات تفقدية لإستاد الملك فهد الدولي، وإستاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة الملك سعود إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في الرياض، حيث تعد هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن تنظيم المملكة لكأس العالم للأندية للمرة الأولى يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، إضافةً للدعم السخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، واهتمام ومتابعة وزارة الرياضة، معربًا عن تطلع الاتحاد السعودي لمزيد من التعاون مع الاتحاد الدولي بما يسهم في تنظيم نسخة استثنائية للبطولة.

وأضاف القاسم :" المملكة تسعى لتقديم تجربة مثالية لجماهير كرة القدم من مختلف الأعمار، وإتاحة الفرصة لمشاهدة مباريات تنافسية بين أفضل الأندية"، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستعكس للعالم التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، والشغف الكبير لكرة القدم لدى الجماهير السعودية .