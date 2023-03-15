قطاع_البنوك عند أدنى مستوى منذ يوليو.. تراجع مؤشر #البورصة_السعودية بـ 150 نقطة

تراجع سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنحو 150 نقطة، متأثرا بهبوط قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وسجل قطاع البنوك أدنى مستوى منذ يوليو 2021، مع استمرار هبوطه للجلسة الرابعة.

وأوقفت البورصات الأوروبية التداول التداول على أسهم 4 بنوك مؤقتًا، أثر على المؤشرات الرئيسية.

ومن بين أسهم البنوك التي جرى تعليق تداولها، سهم "كريدي سويس" و"سوسيتيه جنرال" و"مونتي دي باشي" و"يوني كريديت".

تجاوزت خسائر سهم "كريدي سويس" 22% عند مرحلة ما من التعاملات، وتراجع "سوسيتيه جنرال" بنحو 10%، فيما هبط سهما "مونتي دي باشي" و"يوني كريديت" بأكثر من 6% لكل منهما، عمومًا تراجعت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي بنحو 4.6%,

وبحلول الساعة 01:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" متأثرًا بشكل أساسي بالقطاع المصرفي بنسبة 2.15% إلى 439.9 نقطة.