ماركا: #الهلال يقدم عرض مغري لضم #ميسي

أكدت تقارير صحفية، على رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل، وسط أنباء حول رغبته في الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء"، بسبب الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين.

وحسبما نشرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن إدارة الهلال تدرس تقديم عرضًا قيمته 220 مليون يورو في الموسم من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي الصيف المقبل.

أضافت الصحيفة، إن الزعيم سيقدم نفس العرض المادي الذي حصل عليه غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.