استوليا على أحذية وميدالية فضية.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا #محمد_صلاح

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على متهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الكائنة في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وذكرت الداخلية المصرية في بيان، اليوم، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم، يوم 12 مارس الجاري، أفاد فيه بإكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن في المجمع السكنى المشار إليه، ومُقيمين في محافظة الإسماعيلية، وأن واقعة السرقة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن في ذات التجمع السكني، وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني.

وأوضح أنهما تسلقا السور الخلفى للفيلا المشار إليها، ودلفا إلى الداخل وارتكبا الواقعة.

وتم ضبط كافة المسروقات وهي عبارة عن: «عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر».

وباستدعاء المُبلِغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.