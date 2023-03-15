الأرصاد: أمطار غزيرة على #الرياض حتى منتصف الليل

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض (الحريق - الخرج - الدلم - الرين - المزاحمية - حوطة بني تميم - الأفلاج - السليل - وادي الدواسر - العاصمة الرياض - الزلفي - الغاط - المجمعة - ثادق - رماح - شقراء - الدرعية - حريملاء - ضرما - مرات"، وذلك حتى الساعة 11:55 مساء اليوم.

وطالب الدفاع المدني السعودي، المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأدوية والسدود.