تساقط #البرد بغزارة في #الرياض… وتحذير من #الأرصاد و #الدفاع_المدني (فيديو)

نشرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو يُظهر تساقط زخات البرد بغزارة، وذلك في حي «العارض» شمال الرياض.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، حتى العاشرة مساء اليوم، مشيراً إلى أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

وأوضح «الأرصاد» أن هذه الحالة تشمل: «الحريق - الخرج – الدرعية- الدلم- الرين- المزاحمية- حريملاء- حوطة بني تميم – ضرما –مرات».

وأعاد الدفاع المدني السعودي التذكير بتحذير «الأرصاد»، مطالباً بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأدوية والسدود.