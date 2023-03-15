20 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023

كشف برنامج «سكني» عن استفادة 7510 أسر سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يُتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، في فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10 آلاف و218 أسرة، ليصل بذلك عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 17 ألف و519 أسرة، وعدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام إلى 20 ألف و726 أسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

ويتيح «سكني» باقات دعم اختيارية ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات. وتتضمن هذه الباقات: «باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن».

وتمنح هذه الباقات للمستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، إيماناً من «سكني» باستمرارية الدعم السكني، وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويُقدم البرنامج عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، وصلت إلى 194 ألف و297 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة «تويتر»، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين، و«واتساب الأعمال».

كما يقدم موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل: «المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد، وخدمة التمويل الإلكتروني والسوق العقاري، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً».

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: «https://sakani.sa»، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين «199090»، للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.