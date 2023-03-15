كريستيانو_رونالدو يحضر سباق #فورمولا_1_للسيارات في #السعودية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقوم بمهمة جديدة بموجب العقد الذي وقعه مع نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بسباق "فورمولا 1".

وأكدت التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا وهو العقد الأكبر في مسيرته الكروية مع العالمي، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم حاليا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو سيلعب دورا خاصا في سباق "فورمولا 1"، حيث أنه من المتوقع أن يحضر رونالدو سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والمقرر إقامته في 19 من مارس الجاري.

ووفقًا لصحيفة The Sun ، في عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر من الدوري السعودي للمحترفين ، وهو العقد الذي يكسبه 200 مليون يورو سنويًا (والذي قد يصل إلى 500 مليون لمدة سبع سنوات) ، هناك بند: تلتزم بحضور السباق الذي سيقام على حلبة كورنيش جدة الأحد المقبل 19 مارس.

وتابعت الصحيفة أن حضور الدون لهذا الحدث يأتي بموجب بعض البنود في عقده الموقع مع النصر، كما حضر نزال الحقيقة، في موسم الدرعية، بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.