ألمانيا تعلن عدم دعم #إنفانتينو في انتخابات #فيفا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لن يدعم جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) غدا الخميس رغم أنه لا يوجد أي مرشح آخر.

أصبح من المؤكد إعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة فيفا في الجمعية العمومية (كونجرس) بكيجالي عاصمة رواندا، ولكن العديد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، كانت غير سعيدة ببعض قراراته الأخيرة.

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "في الأسابيع الأخيرة، لم تصلنا معلومات أو وصلت معلومات غير كافية من فيفا بشأن قضايا مختلفة".

ويجب على الاتحاد الدولي "أن يصبح أكثر انفتاحا وأكثر شفافية في تعامله مع الاتحادات الوطنية. ينبغي عليه أن يشرح، من أجل مصلحته الخاصة، كيف ولماذا يتم اتخاذ قرارات معينة ومن شارك في اتخاذها. لم يكن هذا يحدث دائما في الفترة الأخيرة".

وذكر اتحادا النرويج والسويد أيضًا أنهما لن يدعما إعادة انتخاب إنفانتينو.

ويترأس إنفانتينو الفيفا منذ عام 2016. منذ أن تولى المنصب في البداية لاستكمال مدة جوزيف بلاتر، الموقوف، ووفقا لقوانين الفيفا يمكن أن يعاد انتخابه في عام 2027 حتى 2031.