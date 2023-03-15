لأول مرة في #السعودية والشرق الأوسط.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر بالمملكة

وقَّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسنال الإيطالية المتخصصة في إطلاق رحلات القطارات الفاخرة مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط, حيث مثل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك، ورئيس مجلس إدارة المجموعة باولو بارليتا.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها "سار" للشأن السياحي والثقافي في المملكة، كونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً هاماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، بهدف تعزيز مجمل الأهداف السياحية الوطنية، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها المملكة، في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى "سار" جميع الخدمات التشغيلية التي تتبع المشروع والمتمثلة في أعمال التشغيل وتوافر القاطرات، وإمدادات الطاقة، وإدارة العلاقة مع الموردين، هذا إلى جانب أعمال النظافة، والصيانة، وتأمين المسار، والتزويد بالوقود، وجميع خدمات الضيافة المصاحبة أثناء الرحلة.

كما ستتولى مجموعة أرسنال جميع خدمات ماقبل الافتتاح والمتمثلة في تصنيع عربات القطار، التسويق للمشروع، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، توفير خدمات الضيافة وخدمات الحجز، تحديد مسار الرحلة وغيرها .