اشتباكات عنيفة بين جماهير #فرانكفورت والشرطة الإيطالية قبل مباراة #نابولي

دخلت جماهير نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في اشتباكات عنيفة مع الشرطة الإيطالية قبل مواجهة الفريق أمام نابولي الإيطالي، ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وشهدت الاشتباكات حرق العديد من السيارات في شوارع مدينة نابولي الإيطالية، كما تم إلقاء القبض على عدد من مشجعي الفريق الألماني

من المقرر أن يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره فريق نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء على ملعب ديجو أرماندو ماردونا الدولي في مدينة نابولي بإيطاليا ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين على ملعب آينتراخت فرانكفورت الألماني الأسبوع الماضي، بفوز فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.