أمطار الرياض.. المياه تغلق مخرج 18 والأهالي يشتكون

شهدت مدينة الرياض، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.

وأظهرت صور جانباً من هطول الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، في ظل توقعات بتواصل هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد أشار في تقريره اليوم إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من عدة مناطق من بينها الرياض.

وداهمت مياه الأمطار مخرج 18 في جنوب الرياض عند الإسكان البحرية طريق الخرج، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

في السياق، نفى متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، تسجيل أي بلاغات جراء الحالة المطرية التي شهدتها الرياض.