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#طقس الخميس.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق

16 مارس 2023 · < 1 minute
سحب رعدية
سحب رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حركة الأمواج

وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة تصل إلى 45 كم /ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 