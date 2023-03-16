زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل #نيوزيلندا وتحذيرات من #تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، فيما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع أمواج مد بحري عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كما ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين الجنوبية أمس .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 21.25 بالتوقيت العالمي (0.25 بتوقيت موسكو) على بعد 180 كيلومترًا شمال غرب قرية سارانجاني في مقاطعة دافاو، وعلى عمق 70.5 كيلومترات، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.