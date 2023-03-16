“مدني #الرياض” يُنقذ 3 أشخاص في مركبتين علقتا بمياه #الأمطار

مكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إنقاذ 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه الأمطار بالرياض.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"،:" أنقذ مدني الرياض (3) أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء".

وبالأمس ، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، إنه لم يتم تسجيل أي بلاغات جراء الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض.

وأكد، "الحمادي"، أنه جرى متابعة المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأمنية والخدمية الأخرى للحالة المطرية وفق خطط الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن الجميع يقوم بأعماله ومهامه ومسؤولياته وفق ما تم إعداده من خطط وتدابير للحالات المطرية.