“#حساب_المواطن” يوضح سبب عدم وجود أيقونة “#تقديم_الطلب” لدى بعض المستفيدين من #الدعم #عاجل  

كشف برنامج حساب المواطن، عن سبب عدم وجود أيقونة "تقديم الطلب" لدى بعض المستفيدين.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن ذلك يعني أن حالة الطلب هي "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات"، وبالتالي فلا يلزم المستفيد تقديم الطلب.

وأضاف البرنامج أنه في حالة تقديم الطلب سيتم دراسة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفاء شروط الأهلية.

وأكد أنه بإمكان المستفيد زيارة حسابه على البرنامج والضغط على أيقونة "دراسة الأهلية" لمعرفة حالة الأهلية.

اعتراض حساب المواطن

وبالأمس، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64 دفعة شهر مارس الجاري.

وأوضح حساب المواطن، أن طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64 يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط ( أضغط هنا).