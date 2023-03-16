مع اقتراب شهر #رمضان.. 3 نصائح طبية مهمة لمرضى #السكري  

كشف تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الخميس، عن 3 نصائح طبيبة مهمة لمريض السكري مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح في "إنفوجراف" نشره على حسابه بـ"تويتر"، أنه ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل شهر رمضان لتأكد من القدرة على الصيام في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن التحليل في نهار رمضان لا يفطر حسب الفتاوى الشرعية.

ومن ضمن النصائح التي وجهها، قد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكل منتظم مـن أجـل تعديل الجرعـة حـسـب مـا يراه الطبيب.

وينصح الأطباء أن يكون تحليل السكر التراكمي أقل من 7%، لتفادي التعرض لمضاعفات السكري، والتي منها التهاب شبكية العين ، والإصابة بالقدم السكري، والتهاب الأعصاب.