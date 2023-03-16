تراجع أسعار الذهب بأكثر من 10 دولارات

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، مع بحث المتداولين عن المزيد من الوضوح بشأن القطاع المالي خاصة وقد جدد بنك "كريدي سويس" المخاوف بشأن حدوث أزمة مصرفية.

العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.64% أو 12.4 دولار للأوقية عند 1918.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وانخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.19% إلى 1914.84 دولار للأوقية.

المعادن النفيسة

كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.37% إلى 21.80 دولار للأوقية، و صعد السعر الفوري للبلاتين 0.30% عند 967.62 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.83% إلى 1454.34 دولار.

كريدي سويس

ويأتي ذلك مع المخاوف بشأن "كريدي سويس" الذي انخفض سهمه بأكثر من 20%، رغم إعلان البنك أنه سوف يقترض 50 مليار فرنك (53.7 مليار دولار).

ويتوقع محللو "جيه بي مورجان" في مذكرة نقلتها "رويترز"، ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية هذا العام.