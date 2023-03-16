بالصور .. رصد 277 منشأة مخالفة في #المدينة_المنورة قبل موسم #رمضان

رصد فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة 277 مخالفة خلال 6133 جولة استباقية نفّذتها الفرق الميدانية على المنشآت والأسواق خلال الأيام الماضية، ضمن خطة فرع الوزارة لموسم شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبيّن فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات, ومتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة, ومراقبة الأسعار, وتأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية، وتهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين للمسجد النبوي الشريف.كما شملت خطة الفرع للشهر الفضيل، تكثيف الجولات التفتيشية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر المدوّن على السلعة مع سعر البيع، والتحقّق من صحة العروض الترويجية، ورصد التخفيضات غير المرخّصة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وأفاد فرع وزارة التجارة أن جولات الفرق الرقابية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان، لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، بما في ذلك متابعة توفر المنتجات التموينية في المصانع والمعامل المنتجة للمخبوزات والمنتجات الرمضانية للتحقق من عدم الهدر في الدقيق وكافة المنتجات الرمضانية عن الكميات المخصصة للمنشأة أسبوعياً من المؤسسة العامة للحبوب، وتطبيق لائحة الغرامات و المخالفات الفورية أثناء الجولات الرقابية على المحال التجارية المخالفة من قبل أعضاء الضبط.