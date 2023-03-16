الصحة تطلق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشاريع الإقامة الطويلة والتأهيل الطبي

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لـ 3 مشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من التجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالدمام.

مقدم خدمات متخصص

وتسعى وزارة الصحة إلى اختيار مقدم خدمات متخصص من القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع التالية: المشروع الأول: ويشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل (طبي وغير طبي) لمستشفيات الإقامة الطويلة بعدد 200 سرير، ومراكز الرعاية التمريضية بعدد 100 سرير (لكل تجمع صحي).

المشروع الثاني

والمشروع الثاني: يشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل (طبي وغير طبي) لمستشفيات التأهيل الطبي بعدد 150 سرير و 120 ألف جلسة علاجية لمرضى العيادات الخارجية (لكل تجمع صحي).

والمشروع الثالث: الرعاية الصحية المنزلية بنموذج عقد تقديم خدمات طبية، لعدد 5,000 مريض نشط (لكل تجمع صحي).

منطقتي الرياض والشرقية

ودعت الوزارة والمركز المستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة للمشاريع الثلاثة بمنطقتي الرياض والشرقية والتي تحتوي على معلومات عن المشاريع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الخميس 13 أبريل 2023 م.