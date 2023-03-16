بأكثر من 600 مليون ريال.. “رُؤى المدينة القابضة” تُوقّع 4 عقود لتيسير استضافة 30 مليون معتمر

وقّعت شركة رؤى المدينة القابضة 4 عقود بقيمة تزيد على 600 مليون ريال سعودي مع عددٍ من الجهات المختلفة.

وتهدف الشركة لتعزيز جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركة رؤى المدينة القابضة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي أقيم يومي 14 و15 مارس في فندق الفورسيزونز بالرياض.

العقد الأول

ووُقّع العقد الأول مع شركة البابطين للمقاولات وستقوم البابطين بموجبه بتصميم وإنشاء أربع محطات فرعية بجهد 110 / 13.8 كيلوفولت داخل حدود مشروع رؤى المدينة، بهدف تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، حيث سيتم تصميمها بأسلوبٍ يتماشى مع التصاميم الخاصة بالمشروع.

وستتضمن محولاتٍ، وأنظمة معلومات جغرافية داخلية، وغير ذلك من متطلبات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، ووقع العقد كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني، ورئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للمقاولات خالد محمد البابطين.

العقد الثاني

فيما وقّع العقد الثاني، المهندس الجهني مع الرئيس التنفيذي لشركة عودة مبارك البلادي وأبنائه، وسيتم بموجبه تنفيذ حزمة الأعمال الأولية لتطوير المجمع المعماري الخامس، والتي تشمل الحفر، والتجفيف، والتدعيم. ومن المقرر أن تبدأ هذه الأعمال في منتصف مارس الحالي، تمهيداً لبدء الأعمال لمرحلة تنفيذ الأصول الرأسية في المجمع المعماري الخامس.

العقد الثالث

وتم توقيع العقد الثالث، والذي تم بموجبه تعيين استشاري السلامة والوقاية من الحريق بالاتفاق مع الدفاع المدني، لاستلام و مراجعة واعتماد التصاميم خلال مراحل التصميم، وكذلك إصدار شهادات المطابقة واعتمادها عند اكتمال أعمال البناء، وقعه المدير التنفيذي لتطوير المشاريع الدكتور أيمن بن راشد الوليدي، مع الرئيس التنفيذي لشركة AESG سعيد العبار، كما وقع الدكتور الوليدي مع الرئيس التنفيذي لشركة زهير فايز ومشاركيه للاستشارات الهندسية الدكتور عبدالعزيز العساف، العقد الرابع، والذي تم بموجبه بدء أعمال الاستشاري المكلف بمراجعة واعتماد التصاميم الهندسية وفقا للاشتراطات كود البناء السعودي وكذلك استصدار رخص البناء وشهادات اتمام البناء.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني، إلى أن الشركة ماضية بخطواتٍ ثابتةٍ لتطوير منظومة ضيافةٍ متكاملة شرق المسجد النبوي الشريف، التي تتميز بتصاميم عصرية مستمدة من تراث المدينة المنورة، وتحتضن العديد من المعالم التاريخية.

وأضاف المهندس الجهني إلى أن رؤى المدينة القابضة تستثمر المنصة التي يوفرها صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لاستعراض رؤيتها وأهدافها وأبرز منجزاتها وخطوات الشراكة التي قامت بتفعيلها مع القطاع الخاص منذ تأسيسها وحتى اليوم، وذلك في إطار دعمها لجهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص من زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 65% بنهاية العام 2030.