حساب_المواطن: صرف الاستحقاق بناءً على البيانات المحدثة.. وهذه مستندات إضافة تابعين للمطلقة

أكد حساب المواطن أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

وأضاف حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

إضافة تابعين للمطلقة

وأضاف في حال كانت الحالة الإجتماعية " مطلقة " بإمكانها إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات إحتضان ) وفي حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الاب بإمكان الأم إضافتهم وارفاق "شهادة ميلاد الابناء او بطاقة العائلة الخاصة بالأم.