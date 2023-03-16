بالفيديو.. الأمير عبد الله بن مساعد يكشف عن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقاً الأمير عبدالله بن مساعد عن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية.

وقال في لقاء إذاعي عبر أثير " يو- إف- إم"، تقديم "أحمد عفيفي" إنه بدون ترتيب فإن :" ماجد عبدالله ثم سامي الجابر، ومحمد الدعيع، يوسف ناصر الثنيان، أما الخامس فممكن أن يكون محمد نور ، لافتا إلى أنه لم يشاهد أداء سعيد غراب" .

وأكد أن لديه 5 معايير لاختيار اللاعب الأفضل ، وهي عدد سنوات اللعب والإمكانيات الفردية، واللعب الجماعي، والإنجازات مع النادي، ومع المنتخب.

على جانب آخر، أوضح الأمير بن مساعد أنه يعرف سر استبعاد اللاعب محمد نور من المنتخب الوطني رغم أنه كان يستحق اللعب ضمن صفوف المنتخب، مضيفا: لكن ما أقدر أتكلم عنها الآن".