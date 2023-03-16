«جاءت مع السيل».. #ثعابين سامة تهاجم البيوت في #جازان (فيديو) #عاجل

تداولت حسابات محلية في منطقة جازان عبر «تويتر»، اليوم، مقطع فيديو يظهر خروج ثعابين سامة من مجاري السيول والأمطار ودخولها إلى البيوت.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي يستعينون بمتخصصين لإخراج ثعابين سامة دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.

وأمسك متخصص ثعباناً من داخل أحد المنازل، وتسائل عدد من الأهالي الموجودين: «هل وجد الثاني؟».

بعدها ظهر متخصص آخر ممسكاً بثعبان ثانِ، مشيراً إلى أنه «أنثى».

وأضاف: «هذه الثعابين جت مع السيل ودخلت البيوت».