تعرف على متطلبات إصدار تصريح “إشغال رصيف” عبر ‎#منصة_بلدي

أعلنت منصة بلدي عبر تويتر اليوم الخميس عن متطلبات خدمة تُمكّن صاحب المنشأة من استخراج تصريح للاستفادة من المساحة الخارجية لموقع نشاطه التجاري.

خطوات التقديم

تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة.

استكمال البيانات المطلوبة.

إرسال الطلب إلى البلدية.

دفع الرسوم بعد اعتماد الطلب من البلدية.

المتطلبات

مخطط معتمد من مكتب هندسي.

صورة فوتوغرافية من واقع الجلسة.

مخطط معماري (مسقط).

مخطط معماري (قطاع).

مخطط معماري (منظور).

عقد الاستثمار إذا كان الرصيف خاص بالبلدية (استثماري).

الاشتراطات و الموافقات الحكومية

يجب الإلتزام بدليل اشتراطات الأرصفة المطورة لكل مدينة إن وجد.

ملاحظات / تنبيهات

لا بد أن تكون رخصة المحل سارية المفعول.

يعتبر التصريح ملغي تلقائيًــا عند انتهائه.

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