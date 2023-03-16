“جودي”: ارتفاع صادرات #المملكة من #النفط_الخام إلى 7.66 مليون ب/ي في يناير

نقل منتدى الطاقة الدولي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.66 مليون برميل في اليوم في يناير، مقابل 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وأشار المنتدى إلى تراجع مخزونات الخام السعودية 2.92 مليون برميل وارتفاع مخزونات المنتجات البترولية 2.62 مليون برميل.

وأكد تراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في يناير، وانخفاض الطلب العالمي على النفط الخام لأسباب موسمية في يناير والتحديثات بخصوص هذا الشهر لا تشمل بيانات الصين.