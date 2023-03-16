الصحة: #ضغط_الدم لا يصيب كبار السن فقط.. ويزيد خطر الإصابة بـ«الخرف»

شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقياس ضغط الدم، في ظل أن 1 من كل 4 بالغين يعانون هذا المرض الخطير.

وبينت أن معرفة ضغط الدم يساعد في معرفة مؤشرات جسمك الحيوية، واكتشاف المرض في مراحله الأولى -إن وجد-، وإعطاء صورة واضحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم عن وضعهم، والتحكم في مستويات ضغط الدم وتجنب مسببات الارتفاع.

وأفادت بأن مرض ارتفاع ضغط الدم ليس مقصوراً على كبار السن، بل يعاني منه 1 من كل 4 بالغين تتراوح أعمارهم ما بين 20 لـ44 عاماً.

وحذرت من أن الدراسات تظهر أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أثناء منتصف العمر (44-60)، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف الإدراكية.