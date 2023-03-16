الأرصاد: #أمطار_رعدية و #سيول و #برد على معظم المناطق حتى الأحد المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من غداً الجمعة الموافق 17 مارس الجاري، حتى الأحد الموافق 19 من نفس الشهر.

وأوضح «الأرصاد» أنه يتوقع سقوط أمطار رعدية على كل من: عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والرياض والقصيم، من يوم الجمعة حتى الأحد.

وأضاف أن هذه الأمطار سيصاحبها جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم في الساعة، وتكون مثيرة للغبار.

كما توقع هطول أمطار رعدية متوسطة على كل من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، يومي السبت والأحد، مشيراً إلى أن هذه الأمطار سيصاحبها تساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم في الساعة.