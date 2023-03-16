هدية_خادم_الحرمين.. بدء إرسال مليون نسخة من المصحف الشريف لـ22 دولة (فيديو)

شهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، صباح اليوم الخميس، مراسم إرسال هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تبلغ مليون نسخة من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لـ 76 لغة عالمية، وذلك إلى 22 دولة حول العالم، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتوزيعها على المراكز والملحقيات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.

ودشّن الوزير خلال زيارته للمجمع أحد أبرز المشاريع التقنية الحديثة للمجمع وهي «ثمان» روايات لمصحف المدينة النبوية على تطبيق «رشد»، ضمن المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

كما شهدت زيارة وزير الشؤون الإسلامية توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية مع منصة «إحسان»، والتي تم دعمها من قبل المتبرعين والمحسنين لطباعة ما يقارب مليون و500 ألف نسخة من المصحف الشريف.

وأجرى كذلك جولة تفقدية على مسارات الزوار الذي تم تطويره مؤخراً، عبر تهيئته واستحداث مرافق لتسهيل زيارتهم براحة واطمئنان، ليشاهدوا هذا الصرح العظيم، في ظل بلوغ زوار المجمع يومياً 5000 شخص.