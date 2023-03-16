مصدر إيراني: « طهران والرياض لن تتورطا في أي عدوان عسكري ضد بعضهما» #عاجل

كشف مصدر إيراني عن بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران بشأن إعادة العلاقات بين البلدين.

وقال المصدر الإيراني لوكالة أنباء «رويترز»: «الاتفاق غطى مجموعة من القضايا، بداية من المخاوف الأمنية إلى القضايا الاقتصادية والسياسية».

وأضاف المصدر -وهو دبلوماسي وفقاً للوكالة-: «لن أخوض في التفاصيل، لكننا اتفقنا على أن أيا من البلدين لن يكون مصدراً لعدم الاستقرار بالنسبة للبلد الآخر».

وواصل: «ستستخدم إيران نفوذها في المنطقة، وخاصة في اليمن، للمساعدة في أمن الرياض، وسيبذل الجانبان قصارى جهدهما للحفاظ على الأمن في الخليج العربي، وضمان تدفق النفط، والعمل معًا لحل القضايا الإقليمية».

واختتم بقوله: «لن تتورط طهران والرياض في أي عدوان عسكري ضد بعضهما البعض».