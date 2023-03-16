السعودية و #روسيا تؤكدان التزامهما بقرار خفض إنتاج #النفط حتى نهاية 2023

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اليوم، في الرياض، نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة، ألكسندر نوفاك، الذي يجري زيارة للمملكة.

وشملت محادثات الأمير عبد العزيز والمسؤول الروسي التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.

وبحث الجانبان أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة «أوبك بلس» الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، مؤكدين التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته «أوبك بلس»، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار المجموعة، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.