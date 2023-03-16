«مثير للاهتمام» و«تحت المراقبة».. #الصحة_العالمية تُحدث تصنيف متحورات #كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تحديث نظام التتبع والتصنيف لمتغيرات فيروس «كورونا»، لتمثيل المشهد العالمي بشكل أفضل، ومواكبة التغير السريع لمتحور «أوميكرون».

وصنفت «الصحة العالمية» المتغيرات «ألفا» و«بيتا» و«جاما» و«دلتا» على أنها «متحورات متداولة سابقاً»، مع التركيز الآن على دراسة المتحورات الجديدة لمتغير «أوميكرون» الذي ظهر في عام 2022.

وأوضحت أن متغيرات «أوميكرون» الجاري تتبعها هي «XBB 1.5»، وهو الأكثر عدوى وانتشاراً في الوقت الحالي، وصُنف أنه متغير «مثير للاهتمام»، في حين صُنفت 5 متغيرات أخرى على أنها «تحت المراقبة» وهي: «CH.1.1» و«BA. 2.75» و«BQ.1» و«XBB» و«XBF».

وبينت المنظمة أن فيروسات «أوميكرون» تشكل 98% من السلالات المنتشرة في الوقت الحالي، وتصيب الجهاز التنفسي العلوي: «البلعوم والقصبة الهوائية»، ولا تُصيب الجهاز التنفسي السفلي مثل المتغيرات السابقة التي كانت تصيب الرئتين، منبهة إلى أن هذا لايعني أن «أوميكرون» لم يعد يشكل تهديداً للصحة العامة.