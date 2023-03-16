للعام الثاني على التوالي.. مطار الملك فهد الدولي أفضل المطارات الإقليمية في الشرق الأوسط

واصلت المطارات السعودية تقدمها ضمن تصنيف «أفضل 50 مطاراً في العالم»، والذي جاء في إعلان نتائج تقييم منظمة «سكاي تراكس» العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات، بمشاركة أكثر من 500 مطار حول العالم.

ونال مطار الملك فهد الدولي جائزة المركز الأول ضمن جوائز «سكاي تراكس 2023» لأفضل المطارات الإقليمية في الشرق الأوسط، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وشهدت جوائز «سكاي تراكس» تقدم مطارات المملكة ضمن تصنيف «أفضل 100 مطار في العالم»، بعد أن تقدم مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى المركز 27، بعد أن كان في المركز 29 العام الماضي. ووصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى المرتبة 41، بعد أن كان في المرتبة 44. وتقدم مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى المركز 44، بعد أن كان في المركز 50. ووصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إلى المرتبة 52، بعد أن كان في المرتبة 58.

وتُدار مطارات المملكة من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً في السعودية عبر شركاتها التابعة: «مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني»، والتي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها، لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.