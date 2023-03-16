أكبر مسؤول أمني في #إيران يزور #الإمارات لتعزيز العلاقات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، لبحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

وتأتي المحادثات رفيعة المستوى في وقت تسعى فيه طهران لتعزيز التواصل مع دول الخليج العربية في ظل تنامي التوترات مع الغرب بشأن أنشطتها النووية ومبيعاتها من الطائرات المسيرة لروسيا.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني، بعد أيام من توصل طهران والرياض لاتفاق بوساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شمخاني قوله: "بالنظر إلى المنصات الملائمة التي تم إطلاقها منذ عام لتطوير العلاقات بين إيران والإمارات، فإني أرى أن هذه الرحلة بمثابة مرحلة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع طهران في يناير 2016 بسبب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية.

وبعد سنوات من الخصومات السياسية، بدأت الإمارات إعادة فتح قنوات التواصل مع طهران في عام 2019.

وأدى ذلك إلى رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين البدين اللذين تربطهما علاقات تجارية تعود إلى أكثر من قرن. وشكلت إمارة دبي منذ فترة طويلة إحدى قنوات الربط الرئيسية لإيران مع العالم الخارجي.