مرتكبو جرائم معلوماتية يتحدثون من داخل السجن.. رسائل حاسمة

شارك بعض مرتكبي الجرائم المعلوماتية تجربتهم من داخل السجن لأول مرة عبر النقطة العمياء مع صلاح الغيدان على قناة السعودية.

واعترف مغرد خلف القضبان اعتقد أنه ينتقد عبر "تويتر" باسمه الصريح وتم تجريمه بجريمة معلوماتية.

وتحدث عن زملائه الذين تم الحكم بسجنهم لمدة 15 سنة، موجها رسالة "تعوذوا من الشيطان" ولا أحد سيفلت من العقاب.

ومن داخل سجن الملز اعترف صاحب مقطع شهير تم القبض عليه بعد انتشار مقطع له يحمل أسلحة نارية وأموالا طائلة.

وأبدى الندم بعد وفاة والده وعاد إلى الصلاة وأقلع عن المخدرات، مؤكدا أنه لا يحصي عدد من قام بالنصب والاحتيال عليهم.

واعترف مؤذن السجن الذي تم القبض عليه لانتشار مقطع له أثناء ارتقاء فتاة على كتفه وهو في حالة غير طبيعية في إحدى الحفلات.

وتحدث عن ماضيه مع استخدام الشبو المخدر وغاز الميثان اللذان أفقداه القدرة على المشي.