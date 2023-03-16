ميسي يطالب بالمساواة مع مبابي لتجديد عقده مع #باريس_سان_جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن صعوبات كبيرة تواجه باريس سان جيرمان، فى ملف تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذى ينتهى عقده الحالى فى الصيف المقبل، دون التوصل حتى الآن لإتفاق بشأن صفقة جديدة بين الطرفين.

وقالت إذاعة "مونت كارلو"، إن باريس سان جيرمان لن يستسلم فى مفاوضات تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على الرغم من المطالب المادية الكبيرة، والتى يطالب بها البرغوث الأرجنتيني فى عقده الجديد.

وأضاف التقرير أن النجم الأرجنتيني سيوافق على تجديد عقده مع النادى الباريسي، فى حال حصوله على على نفس شروط عقد النجم الأخر فى الفريق كيليان مبابي.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من تمسك باريس سان جيرمان، ببقاء ميسي، إلا أنه لن يكون قادرا على تلبية مطالب ليونيل ميسي فى العقد الجديد.